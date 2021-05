Une Heure et des Pixels — S2Em9 — Entretien avec David Duriot, les news de mai, des souvenirs d’un point de vue déporté, des sonores de piraterie, et l’OST de Xenoblade Chronicles X

Neuvième émission de la saison 2020-2021, en compagnie de David Duriot, project manager chez La Poule Noire, studio derrière Edgar Bokbok à Boulzac.

Emission diffusée le 9 mai 2021.

Au programme :

– les news de mai par Alexandre

– la chronique nostalgique de Lucille sur les jeunes années de joueur de Jean

– musique : Shalour City composée par Hitomi Sato et tirée de l’OST de Pokémon X & Y

– entretien avec David Duriot par Émeline

– musique : Towhee Grove composée par scntfc et tirée de l’OST d’Oxenfree

– la chronique sonore de Lazare sur les pirates

– la chronique musicale de Vincent sur les musiques de Xenoblade Chronicles X

– musique : We Will Rise Again composée par Dan Romer, interprétée par Meredith Godreau et tirée de l’OST de Farcry 5

La version 58min :



La version longue (1h30) :



– 02:27 : les news

– 19:22 : la chronique nostalgique

– 38:25 : Shalour City

– 41:16 : l’entretien

– 50:14 : Towhee Grove

– 01:10:12 : la chronique sonore

– 01:16:35 : la chronique musicale

– 01:25:18 : We Will Rise Again

La communication de Julie Delbouille, « Jouer à travers l’autre : jeu « secondaire », jeu par procuration et médiation du plaisir ludique »



Casting :

– Alexandre Hanquier, animateur de l’émission et présentateur des news

– Émeline Maldant-Singeot, intervieweuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!