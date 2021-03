Une Heure et des Pixels — S2Em7 — Entretien avec Fanny Rebillard, les news de mars, des souvenirs de cybercafé, des sonores de jeux de rythme, et l’OST de Paper Mario: The Origami King

Septième émission de la saison 2020-2021, en compagnie de Fanny Rebillard, ludo-musicologue et archiviste, spécialise de la musique de la licence The Legend of Zelda.

Emission diffusée le 14 mars 2021.

Au programme :

– les news de mars par Alexandre

– la chronique nostalgique de Jean sur les cybercafé

– musique : Superheroes on the Go – Part 1, tirée de l’OST de SpeedRunners

– l’entretien avec Fanny Rebillard par Émeline

– musique : Rivellon, tirée de l’OST de Divinity: Original Sin II

– la chronique sonore de Lazare sur les jeux de rythme

– la chronique musicale de Vincent sur les musiques de Paper Mario: The Origami King

– musique : V Has Come To, tirée de l’OST de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

La version 58min :

La version longue (1h13) :



– 02:19 : les news

– 13:30 : la chronique nostalgique

– 25:01 : Superheroes on the Go – Part 1

– 27:01 : l’entretien

– 32:55 : Rivellon

– 48:25 : la chronique sonore

– 58:11 : la chronique musicale

– 01:09:57 : V Has Come To

Casting :

– Alexandre Hanquier, présentateur des news

– Alexandre Vicart, réalisateur

– Émeline Maldant-Singeot, intervieweuse

– Jean Jouberton, chroniqueur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, animateur de l’émission, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!