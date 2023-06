La dernière émission de la saison dans laquelle nous avons le plaisir de recevoir l’équipe du Tuff Staff accompagnée du chanteur Stranjah Miller qui viennent nous présenter leur dernier projet « Free the Nation » Riddim et pour la deuxième partie, c’est Vince Irie, Prezident & Alex Easy Style qui nous jouent un Tune Fi Tune. Big up à toutes les auditrices et tous les auditeurs pour votre soutien et rendez-vous à la rentrée.