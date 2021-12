Bonjour et bienvenu sur Tuesday Sample, le format court qui creuse vos samples préférés .Tout au long de l’année et des épisodes à venir nous allons chercher les petites perles de l’art du sampling.

Retour sur un classique des années 2000. Hate it or Love it de The Game (Ft 50 Cent) samplant le groupe de soul The Trammps