Tropical Club #56 // 21.10.2017

Un Tropical Club sans surprises, c’est comme une vieille bouteille de rhum qu’on a pas fini et qui reste au fond du placard à alcools. Ça n’existe pas.

Une émission pleine de folie, de nouveaux tubes pour ton automne et ton hiver, remplis de tropicalité et de bon son. Autant pour danser, que pour chanter autour du feu. Et en exclu, une émission avec un plantage de la console en direct, obligeant la dream team, George, Andy et Xavier, a entonner « Everybody loves noodles » façon harmonie des Beach Boys. Si avec ça on t’as pas conquis!

Playlist

#1# JR JR « Beach boys biggie » par Jr Jr – un mash up de biggie et des BB (2014) – leur album the speed of things est dispo. Voilà, c’est bien

#2# Giraffa « Green Tea » feat Alexandra Bess (de Body Language) US – album sorti le 20 octobre !

#3# Le couleur – Ascenseur Tropical (2016) des québécois – TUBE ABSOLU !!!! 100% Tropical Club.

#4# Minako Honda et Brian may « golden days » Minako Honda & Brian May : Golden Days. En gros, Queen mais avec une japonaise

#5# Frankie Rose « Cage Tropical » (2017, son dernier titre) – 4e album solo, fondatrice de Crystal Stilts and Vivian Girls, dum dum girls. Une connue de Pitchfork, et ce titre sent le Cure de 1989 à plein nez.

#6# Marijuana Wolf « Noodles » (et son clip mythique). Ils viennent de Greensborough, en Caroline du Nord, le post modernisme à son plein, y a rien à dire. Ou plutôt si, ils le disent eux-même en fait :

Marijuana Wolf is a collective of old friends that write pop songs about weed, Howard, whales, and Satanism.

Résultat… Un album en 2007, un en 2017, une vidéo qui culmine à 40 vues sur Youtube. Notre nouvel hymne. le votre aussi.

MOMENT BLINDTEST D’ETIENNE (dedans y avait du Sebastian, du Led Zep, du Iggy Pop, ouais, ça rigole pas, et des bugs et des races de chiens, on peut pas vous dire mieux que ça)

#7# Samoa By Night – par LOKATT de la house. sorti cet été. Vient de Stockholm, ça envoie du bois.

#8# Kid Rock – Killin Brain Cells (93), 2e album contient des samples de : New kids on the block – Paula Abdul – Milli Vanilli – Vanilla Ice – Sugar Hill gang – Ice Cube – Wild Magnolias – ouverture des affranchis de scorsese

#9# Maple Syrup – Wannabe (Spice Girls cover) – Un groupe de Nouvelle Zélande, et cette reprise est en téléchargement gratuit sur leur page Bandcamp !!