Trivial Addict : une émission des jeunes de la Maison de la Jeunesse du Kremlin-Bicêtre

Le 25 avril dernier, les jeunes de la Maison de la Jeunesse du Kremlin-Bicêtre sont venus enregistrer une émission spéciale dans le cadre de leur recherches sur les différents types d’addiction.

Leur travail radiophonique est à réécouter juste ici : il développe leurs précédents travaux et projets créatifs sur les addictions, leurs dangers mais aussi les aides existantes pour aider et/ou se faire aider !

Dans cette émission présentée par Nahel et réalisée par Jami, on tout d’abord retrouve une interview menée par Aya et Aladdin qui reçoivent Zueb et Ilies pour témoigner de leurs addictions !

Ensuite, nous retrouvons la chronique de Rimbaud, « Le background d’un addict« , puis celle d’Eliott intitulé « La chronique d’Eliott« .

Enfin, le billet d’humeur du Professeur Tournesol viendra conclure l’émission !

Bonne écoute !

Musique : Sachet Blanc – IAM

Un atelier enregistré le 25 avril 2023, animé par Andréa Narboni et Camille Masson dans le cadre des ateliers d’initiation à la pratique radiophonique de Radio Campus Paris