TriFaZé#18: David Lafore, Léopoldine HH, Roxane Joseph //31.05.19

David Lafore vient de faire paraitre son nouvel EP Chip chip, nom qui lui vient du chant d’un oiseau … Dans cet Ep, annonçant un album pour la fin d’année, on retrouve tout ce qu’on aime chez ce dandy décalé, cemonde où sensibilité et espièglerie se croisent. On aime son humour pince-sans-rire lorsqu’il décrit nos quotidiens.

Dans Chip Chip, les instruments à corde se posent sur un lit électro, et l’ensemble est indéfinissable, on peut passer de la chanson douce à un refrain punk annonciateur de la fin du monde en un clin d’oeil … David Lafore n’a peur de rien, ne se fixe aucune limite et son lâcher prise ne peut que nous faire du bien.

Le premier album de Léopoldine HH s’appelle Blumen in Topf, et par sa voix exceptionnelle et ses préstations scéniques, elle a su marqué les esprits … elle est drôle et espiègle, elle aime la littérature, le théâtre et les fleurs en pot ! Elle vient nous parler de sa première tournée et ses projets en cours, notamment son spectacle “On voudrait revivre” autour du répertoire de Gérard Manset et de ce qui arrive …

Nous avons connu Roxane Joseph programmatrice à la Bellevilloise, avant de monter son festival Ta Parole dont la nouvelle édition début ce 5 juin. Elle a également ouvert son propre lieu : La Menuiserie à Pantin.

Elle a repris le Centre de la Chanson qu’elle a dirigée pendant quelques années avant finalement de se poser comme directrice d’un des derniers bastions essentiels pour la chanson française Le Forum Léo Ferré à Ivry sur Scène.

Nos coups de coeurs sont Lise Martin, Christian Paccoud et les Soeurs Sisters, et Division Nuit.