TriFaZé#12: Gaël Faure, Pauline Drand, Bernard Natier // 14.12.18

3e émission de la saison en ce vendredi 14 décembre 2018 à 21h.

Nous recevons Gaël Faure pour son troisième album « Regain » et la tournée qui l’accompagne. Il nous interprète, seul avec sa guitare, « Siffler » et « Lonely hour ». Après un double EP sorti en 2015, Pauline Drand viens nous parler de son premier album « Faits bleus ». Enfin, Bernard Natier est le fondateur du studio Garage qui a vu passer la fine fleur du punk au début des années 80, et où des artistes comme les Rita Mitsouko, Thomas Fersen ou les Innocents ont enregistré certains de leurs plus grands succés. Il vient nous parler de son activité d’ingénieur du son.

Gaël Faure continue de tracer sa route, entre chansons et folk.

Au fur et à mesure de sa carrière, les collaborations se multiplient. Sur son dernier disque on croise les noms de Pierre Souchon et d’Ours, de Bastien Lallemant et de Piers Faccini.

Gaël Faure, avec sa guitare électrique, dessine un univers de plus en plus personnel, à l’écoute de la nature. Il se montre aussi un citoyen engagé pour la défense du climat.

Les influences de Pauline Drand sont à chercher du côté des chanteurs folk anglais et américains des années 60, Nick Drake, Karen Dalton, Léonard Cohen. C’est pourtant en français que cette jeune femme férue de littérature s’exprime, avec une voix qui rappelle celle de Barbara. « Faits bleus » est une collection de chansons douces et légèrement désabusés.

Dans le cadre d’une exposition intitulée « Ô fortes ! » avec l’artiste peintre et photographe, Alizée Gazeau, elle fait paraître ces jours-ci un 45t. vinyle en édition limitée.

Au début des années 80, au studio Garage, on pouvait croiser Oberkampf, Wundebach, La Souris Déglinguée ou encore Gogol Ier. Mais c’est aussi dans ce studio que Tony Visconti produisit l’album The No Comprendo des Rita Mitsouko. Producteur de Jad Wio, Bernard Natier a aussi la casquette d’ingénieur du son en studio ou en live.

Il a été le témoin privilégié de l’évolution de la scène rock à Paris sur ces 40 dernières années.

Photos : Au bon declic. Merci à Etienne au manettes.