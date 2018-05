TriFaZé #8: Foé, Patrick Abrial et Jye, Albert Sellem // 04.05.18

Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 4 mai 2018 en compagnie des artistes Foé, Patrick Abrial et Jye. Nous recevrons également Albert Sellem, programmateur du Festival des Canotiers, évènement proposé par l’association Ménil Mon Temps.

Il était récemment au printemps de Bourges, et il vient nous présenter son premier album : îl. A tout juste 20 ans, Foé s’attire les louanges de Télérama entre autres et livre entre chanson, rap et slam, un premier album marqué par une forte et précoce personnalité.

En duo avec le guitariste virtuose Jye, Trifazé fête également le retour sur scène de Patrick Abrial. Il a épousé avec talent et sincérité la plupart des styles musicaux et revient depuis 2015 réinterpréter ses morceaux avec force et énergie.

Côté pro ce mois-ci, nous aurons le plaisir de recevoir Albert Sellem pour le 11ème festival des canotiers qui fêtera les 50 ans de mai 68.