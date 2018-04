TriFaZé #7 Barcella, Camille Hardouin, Stef Berrebi // 06.04.18

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 6 avril 2018 de 21h à 22h30 avec nos 3 charmants invités ! Barcella viendra nous parler de la sortie de son nouvel album Soleil fraichement paru le 30 mars. Camille Hardouin, ex-Demoiselle Inconnue, nous livrera quelques chansons touchantes et intimistes.

Enfin, nous recevrons Stéphanie Berrebi pour le magazine FrancoFans à l’occasion du 70ème numéro à paraitre début avril ! Sûr qu’avec ces trois-là, nous passerons un grand moment !

BARCELLA

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella « conte » parmi les virtuoses les plus inventifs de sa génération.

Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur.

Interprète saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et humour.

CAMILLE HARDOUIN

Demoiselle tendre et sauvage, Camille Hardouin compose une musique intime et poétique.

Son premier album, « Mille Bouches » sorti au printemps 2017, nous parle d’amour, de l’amour dans tous ses états et dans toutes ses formes. Sous une apparence pudique, Camille se met à nu.

Entre chanson poétique et folk tellurique, avec ses acolytes musiciens, l’un guitariste et contrebassiste, l’autre au clavier et à la clarinette, elle interprète des histoires intimes, sincères et drôles qui nous donnent envie de pleurer, rire et même danser.

STEPHANIE BERREBI

« FrancoFans est le seul magazine en kiosque entièrement consacré à la scène musicale francophone, on traite de tous les styles musicaux chanté en français ! Magazine bimestriel associatif et indépendant tiré à 16 000 exemplaires, vendu en kiosque et via notre site dans sa version papier et numérique … Ce sont les ventes d’insertions pub (qu’on garde en phase avec notre ligne éditoriale) et les adhésions des artistes, salles et pro à notre association (donc un système solidaire avec les activistes) qui permet d’être encore là après 14 ans … »

Notre chronique découverte ce mois-ci se nomme LUCARNE. Nous avons choisi de diffuser le titre « Carte Chance » extrait de son 1er EP « Toute ma vie est inspirée d’une histoire vraie ».

Cette chronique est à retrouver prochainement sur le site de notre partenaire Froggy’s Delight.