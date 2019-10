TriFaZé #20 : Thomas Fersen, Sophie Le Cam // 18.10.19

Nouvelle saison, nouvelle formule ! Cette année nous nous engageons à mettre à l’honneur 2 invités artistes : un principal et une découverte. Nous avons le privilège d’ouvrir ce soir avec Thomas Fersen et Sophie Le Cam ! Toujours en partenariat avec le Magazine FrancoFans, le webzine Froggy’s Delight, le tout sous la houlette d’ABM Production (All By Myself). Merci à Geneviève Morissette d’avoir prêté sa voix à notre nouveau générique.

Thomas Fersen (Interview et live de 0min à 46min)

Sa voix vous est sans doute familière, une voix cassée qui raconte des histoires extras et ordinaires, une sorte de Jean de la Fontaine du 21ème siècle. Avec une nonchalance qui lui est propre, il a marqué de sa touche le patrimoine français, parmi ses titres incontournables : «2 pieds », « Le Chat Botté », « Hyacinthe », « Le Café de la paix » … Lui, c’est le superbe conteur qui répond au nom de Thomas Fersen. Il vient nous présenter son 11ème album studio « C’est tout ce qu’il me reste ».

Nos chroniques « coups de cœur » sont : Nour, Ali Danel et Le Flegmatic. (de 46min à 1h02min)

Sophie Le Cam (Interview et live de 1h02min à 1h30min)

Elle avait sorti un premier Ep en 2016 et depuis, elle en a écumé des bars et des salles en France avant de sortir un nouveau 8 titres cette année qui s’intitule « Veuillez croire ». Vous l’avez peut-être aperçue affichée partout dans Paris avec sa belle cagoule rouge, elle était en concert il y a trois jours au Lavoir Moderne Parisien et c’était complet. Voilà une rencontre parfaite entre Anne Sylvestre, quand elle nous chante une chanson comme « Margot », ou Oldelaf, avec sa chanson « Tous les Michels ». Drôle et impertinente, elle dit des choses l’air de rien, à l’instar de son titre « Le Couple, la banlieue, les enfants, le dimanche » …