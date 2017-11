TriFaZé #2: Buridane, Alysce, François Alquier // 10.11.17

Nous étions partiellement en direct pour notre deuxième édition ce vendredi 10 novembre 2017 à 21h. Cécile et Cyril respectivement animatrice et chroniqueur ont donné le ton, accompagnés de Raphaël à la réalisation. François Alquier ne pouvant être présent ce jour, nous avons préalablement enregistré son interview.

Barje, barjot, barré. Selon le dictionnaire d’argot, traiter quelqu’un de barje c’est le considérer comme une personne farfelue, hors du commun, et qui n’hésite pas à prendre des risques. Voilà une définition qui sied si bien à Buridane qu’elle l’a prise au mot dans le titre de son nouvel album: Barje Endurance, ou l’originalité dans la continuité…

Alysce est à la guitare depuis l’âge de sept ans, son père, guitariste de jazz lui a transmis une passion, une culture musicale et une technique au service de sa sensibilité. Désir de révolte, son premier EP, rend hommage à l’adolescence, aux enfants désobéissants qui se révèlent au monde des adultes, s’aiment, deviennent des hommes, des femmes et des vieux pas tout à fait sages…

François Alquier est journaliste-animateur spécialisé dans la culture depuis plus de 25 ans. Il est aussi connu pour son blog Les chroniques de Mandor. A l’occasion du quarantième anniversaire du mythique opéra rock crée en 1978 par Michel Berger et Luc Plamondon, L’Aventure Starmania est un album illustré qui revient sur la genèse et les secrets d’un succès légendaire. L’ouvrage collector est préfacé par Maurane, qui a interprété Marie-Jeanne, la chanteuse automate, en 1988 et 1989.

L’artiste « découverte » chroniquée ce mois-ci, c’est Gervaise avec son titre frais, pop et sensuel : Sans Anesthésie.