TriFaZé #11 : Alexis HK, Samuel Cajal, Alex Monville // 16.11.18

En partenariat avec les magazines FrancoFans et Froggy’s Delight.

Ce vendredi 16 novembre 2018 à 21h, nous diffusons la 2ème émission de notre nouvelle saison !

Alexis HK est sur notre plateau, pour notre plus grand bonheur ! Emouvant, sobre, avec sa guitare, ses textes et puis c’est tout, Alexis provoque une émotion rare. Il nous interprète « Je veux un chien » à l’occasion d’une magnifique session acoustique. Il vient nous présenter son nouvel album Comme un ours. Samuel Cajal accompagné de son producteur Alex Monville nous fera découvrir son 1ere album Une issue, tandis que nous parlerons du nouveau label La Couveuse, compagnons d’artiste avec Alex.

Nos coups de cœur : Contrebrassens, Matthias Bressan, Fred Nevché, Sophie Le Cam, Gilles, Daytona

Alexis HK

Après le triomphe de « Georges & moi », Alexis HK s’est enfermé dans sa tanière pour composer son nouvel album qu’il a réalisé de A à Z. Le pays a changé depuis la sortie de son dernier disque. 2015 a laissé des marques. Si des loops lancinants ont remplacé les batteries, sa finesse d’écriture et son humour lui permettent d’aborder des thèmes plus sombres….

Samuel Cajal

Avec Fanch, Karina K!, Jérémie Kiefer, Albane Aubry ou Andoni Iturioz, avec son propre, furieux et punk Zissis the Beast, avec bien sûr 3 Minutes Sur Mer, ces très remarqués et voltigeurs cousins de Radiohead, Bashung ou Patrick Watson, Samuel Cajal a beaucoup écrit, produit, accompagné – mais jusqu’ici, jamais pour lui-même. Se lancer en solo était une exigence impérieuse intime, et le grand bond dans le vide du Parisien est vertigineux…

La Couveuse

Un label ? Un programmateur ? Un manager ? Tout cela en même temps ! La Couveuse est une société de services fondée par Alex Monville spécialisée dans l’accompagnement de projets. Elle conseille et forme les artistes mais aussi les intervenants du secteur culturel. Elle intervient également dans la production de spectacles vivants et assure des prestations de programmation. Enfin, La Couveuse est un label indépendant spécialisé dans les projets francophones dont elle assure le management et les éditions.