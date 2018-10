TriFaZé #10 : Féloche, Goël, Denis Collinot

En partenariat avec les magazines FrancoFans et Froggy’s Delight.

Nouvelle saison, nouvelle formule !

Ce vendredi 19 octobre 2018, nous reprenons du service et sommes heureux de vous retrouver pour une deuxième saison, avec des invités, des chansons, des interviews et des « live » ! Un vendredi par mois, de 21h à 22h30, votre émission chanson francophone TriFaZé vous donne rendez-vous ! Stéphanie, Laurent et Cyril reçoivent deux artistes et un professionnel de la chanson. Comme l’année précédente, nous vous faisons part de nos coups de cœur et nous inaugurons même une nouvelle rubrique « nécro » préparée par Laurent, car il faut bien se rendre à l’évidence, nos grands chanteurs sont de plus en plus nombreux à décéder chaque année…

Ce mois-ci, nous avons la grande joie de recevoir le malicieux Féloche. Notre bien jolie découverte s’appelle Goël. Pour finir, nous recevons Denis Collinot, directeur du Festi’Val de Marne, qui nous fait l’honneur de clôturer cette 10ème édition…

Nos coups de cœur : Pandore, Suissa, Piotki, Abel Chéret, Rouge Congo et Mathilde Fernandez

Avec son troisième album, Féloche accomplit une nouvelle révolution autour de ses thèmes de prédilection, l’enfance, la mémoire, la passion de vivre, toujours accompagné de sa mandoline et de synthés mutants, avec pour seul guide sa fantaisie jubilatoire.

Goël est l’aboutissement d’un parcours étrange et sinueux. Du dessin à la musique, du métal à la chanson française, des études d’arts et de philosophie au ciselage d’arrangements acoustiques, de la campagne bretonne à Paris et sa banlieue, Gilles Grohana fait évoluer ses modes d’expressions comme ses terrains d’apprentissage.

Pour sa 32ème édition, le Festi’Val de Marne se propose d’irriguer le territoire d’airs du temps. Près de 300 chanteurs et musiciens vont, chacun à sa façon, se dévoiler dans 24 villes et 35 lieux de spectacle. « Chaque festival a une identité, la nôtre a été construite autour des mots et de la découverte de nouveaux talents. Chez nous, des milliers d’artistes ont pu, depuis plus de 30 ans et sans discrimination, prendre le micro…»