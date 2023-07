Translucide / Fukushima, vivre et enquêter avec la radioactivité

EPISODE 2

Fukushima, vivre et enquêter avec la radioactivité

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 ébranle la région du Tôhoku, au nord-est de Tokyo, au Japon. Près d’une heure plus tard, un tsunami frappe la côte pacifique. La vague parcourt 10km à l’intérieur des terres et détruit de nombreuses villes sur son passage.

La centrale nucléaire Fukushima Daiichi est alors inondée, provoquant l’entrée en fusion de trois de ses six réacteurs. Plus de 18 000 personnes trouvent la mort durant ces événements.

Cette triple catastrophe, un séisme, un tsunami et un accident nucléaire, reconfigure le territoire de la région du Tôhoku. L’accident nucléaire provoque à Fukushima une augmentation du taux de radioactivité, avec laquelle les habitant-es doivent dorénavant composer…

Comment vit-on, après la catastrophe, avec les radionucléides, ces éléments invisibles et comment, en tant qu’anthropologue, enquêter dans ces conditions ?

Avec Sophie Houdart, anthropologue au CNRS, membre du LESC, Laboratoire d’Ethnologie et Sociologie Comparative à l’université de Paris-Nanterre, et spécialiste des questions d’innovation et de modernité au Japon.

Lecture de Jets de poèmes ; dans le vif de Fukushima de Ryôichi Wagô (2016), traduit par Corinne Atlan, avec la voix de Cléo Salion.

Pause musicale : Love me Tender – UA

Une émission animée par Julie Panet et Julia Martin et réalisée par Amélie Kuroda et Suzanne Saint-Cast.

Diffusion le mardi 20 juin 2023 à 20h sur le 93.9 FM