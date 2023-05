Translucide / Emission spéciale Festival Jean Rouch

EMISSION SPECIALE AU FESTIVAL JEAN ROUCH

Ce mois-ci, Translucide s’invite au festival Jean Rouch, festival de cinéma ethnographique et documentaire, qui a lieu du 4 au 21 mai 2023.

1/ Rencontre avec Nicola Mai, cinéaste et anthropologue

Quels récits les personnes immigrées et travailleuses du du sexe font-elles de leur vie ? C’est une des questions qui traversent le travail cinématographique et ethnographique de Nicola Mai. Inspiré par les ethnofictions de Jean Rouch, ses film sont co-écrits avec les personnes concernées et explorent leurs expériences et représentations de la migration et du travail du sexe. Nicola Mai donne à voir la complexité de ces trajectoires, en développant une méthodologie cinématographique participative et collaborative. Nicola Mai est membre du jury de la sélection internationale du festival Jean Rouch cette année.

Filmographie :

– Caer (2020)

– Travel (2016)

– Samira (2013)

– Normal (2012)

Site internet : nicolamai.org

2/ Rencontre avec Dominique Loreau, réalisatrice du film Une si longue marche Une si longue marche est le récit de la migration de crabes dit crabes chinois ; du printemps à l’automne. Les crabes remontent les cours d’eau, faisant fi de tous les dangers : ils manquent de se faire avaler par les canards prédateurs, écraser par les roues de vélos … Mais ces crabes venus de Chine sont également redoutés : ils envahissent les villes de Flandre en Belgique par milliers, bouchent les canalisations, grimpent jusqu’au lit … Heureusement ils croisent aussi le chemin de deux petites filles qui portent sur eux un regard poétique et amusé : les crabes rêvent-ils ? Que voient-ils ? Comment communiquent-ils ? Les petites filles mènent l’enquête. Entre documentaire et fiction, Une longue marche nous invite à interroger la manière dont nous cohabitons avec d’autres espèces. Le film est présenté au festival Jean Rouch dans la catégorie Cap sur l’environnement.