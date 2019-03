TRAC – l’émission des premières fois avec Paris 8 x RCP

Le jeudi 07 mars 2019 les studios de Radio Campus Paris ont accueilli l’enregistrement de

TRAC – L’émission des premières fois

Produite dans le cadre d’un atelier radiophonique en partenariat avec le Master « Politiques et Gestion de la culture en Europe » de l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université Vincennes-Saint-Denis, 6 élèves motivés par l’envie de découvrir la radio ont construit cette émission en 6 séances.

Pour leur première fois au micro, Alice, Marie, Tanguy, Fleur, Jessie et Sophie explorent les premières fois et pas n’importe lesquelles, les premières fois sur scène !

Au programme : interviews de Dokta et Kandia sur leur expérience au Théâtre de Chaillot pour le spectacle « Franchir la nuit » de Rachid Ouramdane, une chronique sur le groupe KASSAV, un micro-trottoir et un reportage lors du concert des élèves du Cours Florent Musique au Point Ephémère, et pour finir un tour de table de LEURS premières fois !

Encadrement atelier – Mathilde Prévost / Réalisation – Pauline Lecerf