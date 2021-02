Tout feu tout flamme – L’émission des étudiantes de Paris 3

Je ne vous l’apprends pas : tout est fermé. Restaurants, bars, cinémas, théâtres, musées… Nous sommes calfeutrés chez nous. On essaie de contenir cette flamme de vie et de gaité que l’on fait d’habitude exploser en soirée, en apéro… Bref lorsqu’on est entouré de tout un tas de gens avec des microbes plein les mains et l’air saturé de postillons. Nous avons ce feu en nous que l’on essaie de taire tant bien que mal en ce moment pour ne pas se prendre une amende. Mais ça commence à nous courir sérieusement sur le haricot tout cet amoncellement de restrictions… Pour beaucoup, notre feu intérieur s’est transformé en volcan qui explose ou qui explosera, peut-être. Bientôt.

Alors pour éviter toute éruption incontrôlée, je vous propose, enfin nous, étudiants, nous vous proposons de découvrir votre feu, d’enfin le laisser s’exprimer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, laissez le magma éclater ! Restez avec nous durant cette émission unique qu’est « Tout feu tout flamme » pour laisser rugir votre feu intérieur, et surtout le partager avec celui des autres.

Notre grand sujet aujourd’hui va être le feu, mais lequel au juste ? Eh bien tous ! De la pyromanie au feu de l’amour en passant par celui de votre cheminée : toutes les nombreuses facettes, ou flammes si vous préférez, du feu seront abordées. Il sera également question des accidents ménagers (qui ne s’est jamais brûlé bêtement?), du feu de la danse qui monte en nous, de la fort fameuse chanson Allumez le feu, du foyer (bien évidemment) et enfin du feu de la dévotion des éducateurs spécialisés.

Avec Lucia Coite, Carolina Varro Espinosa, Deborah Falcon, Laura Ferrini, Eva Gadenne, Pénélope Pélissier, Alice Vander Gucht, Romane Wattebled