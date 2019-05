Tour des facs-Paris 1 // Le printemps des initiatives

Les étudiants de Paris 1 vous présentent « Le Printemps des initiatives ».

En 2015, l’Europe connaissait une crise majeure, avec des milliers de personnes affluents, chaque jour dans plusieurs pays. Pour rejoindre leurs destination, différents itinéraires s’offrent à eux, dont un très emprunté : la route des Balkans. Nous recevons Hugo Coignard étudiant en Science Politique à la Sorbonne, qui nous partage son témoignage, concernant la situation actuelle des migrants. Il a réalisé des reportages, dans lesquelles il est allé à la rencontre des migrants qui se sont retrouvé bloqué en Bosnie, en Turquie ou encore en Grèce.

566, c’est le nombre de sans-abris décédés en 2018, en France. Il y en a également de nombreux dans les rues de Paris. Une association étudiante, “ une couverture pour l’hiver”, a décidé de leur venir en aide. Clara Margot, Présidente de l’association, est également notre invitée.

La start-up, c’est le terme anglo-saxons pour désigner ces récentes entreprises, qui sont symbolisé par leur caractère innovant et à fort potentiel de croissance économique. On a l’image pour celles-ci de l’idée tombée du ciel, la plus innovante à cet instant. De nombreuses voient le jour chaque année en France et différents profils comprennent ces créateurs, dont des étudiants. Est-il réellement possible d’être étudiant sur base d’un modèle viable économiquement? Pour y répondre avec nous Eudes Cazaunau, étudiant et fondateur de CAPTAIN TOWER, une application qui se veut être un outil de communication pour la gestion d’intervenant et d’événements dans le cadre du bien immobilier.

—

Qu’est-ce que le volontourisme ? Marie Chloe nous en parle, Lola, évoquera le mal être social dans le théâtre contemporain, Paul-Emile nous fera son billet d’humeur politique et enfin Kahina nous parlera Game of Throne”S” et patrimoine.

—

Animation : Jonathan LUZAMBA

Chroniques et interview : Marie-Cloé DUGAIN, Lola SERAPHIN, Paul-Emile BIROT, Kahina SAHEB

Réalisation : Hind NACIRI-BENNAMI, Aure ZANETTI, Sarah SCHAETZEL, Mathilde PREVOTAT.