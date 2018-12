Tour des facs-Paris 1 // L’Atelier

FMR 3000

NOUVEL AN 2019

Pour finir l’année en beauté, nous vous invitons à venir réveillonner le 31 décembre dans la station de très haute altitude : FMR 3000.

Chaussez-vous bien, enfilez vos moufles, tartinez vous de crème solaire et n’oubliez pas le combo cagoule/doudoune mais n’ayez crainte la station est bien chauffée !

Happenings, animations, jeux et bien sûr des dj sets de qualité vous feront passer 2019 tout en haut des pistes parisiennes. Attention, le fromage fondra plus rapidement que de la neige au soleil avec le stand de tartiflette pour faire un tout schuss le ventre plein !

Venez avant 22h30, on vous offre un forfait pour se réchauffer le gosier et y repartir en mode yéti (1 conso spéciale offerte)

— DJ SETS —

De 21h à 05h :

Cosmo Sonic

Seconde Main

Sofiane M. Oüifm

Laurent Amigo

— ACTIVITÉS —

Toute la soirée :

– Photo Booth w/ Lomography France

– Restaurant d’altitude – Stand raclette

– Hockey simulator – des prix à gagner

21h – 23h : Mario Kart sport d’hiver (avec des moufles sinon c’est pas drôle)

21h30 – 23h : Karaoké avec kumisolo

21h30 – 22h30 : Tire-fesses musical

22h30 – 23h00 : Concours de pull de Noël

| PARTENAIRES |

Brain Magazine – General Pop – OUI FM

| INFOS PRATIQUES |

POINT ÉPHÉMÈRE

200 Quai de Valmy • 75010 Paris

Tél 01 40 34 02 48 • Fax 01 40 34 02 58

Tél restaurant : 01 40 34 04 06

Accès

Métro Jaurès (lignes 5, 2 et 7 bis) • Louis Blanc (ligne 7)

Bus 26 /46 / 48

Des éthylotests et des bouchons sont à votre disposition.

