Top albums 2017 de Radio Campus Paris

Cette année, le Pôle Musique a brainstormé entre cerveaux malades pour sortir une des listes les plus originales du mois de décembre : un top des meilleurs albums de l’année écoulée. Pratique pour Noël.

Au total, 166 albums ont été cités par 20 participants répartis dans les différentes émissions musicales de Radio Campus Paris. En interne, vous auriez du nous voir : on s’est moqué de nos choix, on a débattu sur Damso, Booba, Drake… Alors qu’on ne les retrouve même pas dans le top 20.

Résultat : du rap, de l’électro, des machins expérimentaux, un peu de pop et finalement presque pas de rock. Un top qui prouve qu’on est définitivement en train d’écouter une radio de jeunes.

Le Top 20

1 Infinite Bisous – W/Love

L’avis d’Art’cousmatique : Son nom de scène lui va comme un gant : Rory McCarthy nous fait d’infini(t)es bisous plein d’amour. W/ love, l’album câlineux que l’Anglais a sorti cette année, est du miel pour les oreilles. Sexy, introspectif et drôle à la fois, il emprunte à Connan Mockasin son côté décalé et à AIR la beauté de la matière sonore.

2 Lomepal – FLIP

L’avis de Carte Grise : Rappeur du 13ème arrondissement. Il était venu à radio Campus. On le verra plus loin dans le top, le rap qui frôle un petit peu la variété (qui n’est pas un grand mot) et c’est ça qui le rend unanime.

3 Romeo Elvis & Le Motel – Morale II

L’avis de Bach dans les bacs : Jeune rappeur belge représentant de cette nouvelle scène avec Caballero et Jeanjass, qui a débuté au sein du collectif l’or du commun. Avec son beatmaker Le Motel, Romeo Elvis sort un album qui célèbre le rap vaporeux en français sur des instrus smooth.

4 Kendrick Lamar – Damn

L’avis de Histoires de : Kendrick nous avait habitué à mieux, il faut dire qu’il est difficile de surpasser son précédent opus To Pimp a Butterfly… Il n’en reste pas moins que Damn sonne bien, très bien même. Pour seuls featurings, on trouve Riri et U2, choix étonnant certes mais qui ne décrédibilise pas le contenu. Les très entraînants Humble et DNA côtoient aisément le son purement hip hop de Duckworth. Un album où Kendrick continue de se confier à nous, sur des sonorités/prod parfois trap mais toujours authentiques. Bref, Damn Kendrick n’a pas perdu de sa superbe.

5 Mount Kimbie – Love What Survives

L’avis de Florent, programmateur : Duo anglais remarqué avec un premier album remarquable, Mount Kimbie a su s’extraire avec malice du style post-dubstep un peu trop contraignant. Aidés de nombreux invités sur leur 3eme opus, ils élargissent encore plus leur spectre musical en convoquant ambiant, électronique, soul et pop éthérée. On ne saurait pas trop leur coller d’étiquette mais c’est tout en finesse et sophistication.

6 Sampha – Process

L’avis de Carte Grise : Bel album, belle voix et pro-Corbyn, ce qui ne gâche rien.

7 Ben Frost – The Centre Cannot Hold

L’avis d’Amplitudes : The Centre Cannot Hold brûle profondément le public qui sera assez courageux pour s’y lancer, mais son apparente volonté de détruire n’est qu’une intelligente façade pour allumer dans nos cœurs un incendie sauvage de vie, puis persuader les résignés à se battre contre l’inertie et à s’insurger contre le fatalisme.

8 Orelsan – La fête est finie

L’avis de Christophe, programmateur en chef : Il est pas politique mais il dit des choses intimes qui parle à une certaine génération, d’un passage à l’age adulte. C’est un personnage, même dans ses interviews, entre l’adolescent et l’adulte. Donc il dit des choses justes et sensibles, avec un vocabulaire avec lequel on peut s’identifier, sur son rapport à la province notamment. Et à la fois il a des gros tubes comme « Christophe », bien putassier mais assumé.

9 The National – Sleep Well Beast

L’avis de Mappemonde : Seul représentant du rock de trentenaire-qui-écoute-Pitchfork de tout le top 20, le groupe The National a pourtant sorti son meilleur album après presque vingt ans de carrière. Un album très politique qui cite Dick Cheney et la paupérisation entre deux mélodies mélancoliques.

10 King Krule – The Ooz

L’avis de Tessa : Découvert avec Mount Kimbie, l’album n’est pas mieux ni moins bien que celui qu’il avait fait avant. Un jeune surdoué à voir en live.

Le reste :

11 Dictaphone – APR70

12 Loyle Carner – Yesterday’s gone

13 Mac Demarco – This old dog

14 James Holden & the animal spirits

15 Four Tet – New Energy

16 Homeshake – Fresh Air

17 Grand Brothers – Open

18 Maud Geffray – Polaar

19 Baxter Dury – Prince of Tears

20 Charli XCX – Number 1 Angel