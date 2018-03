Thomas Le Tallec dans le Happy Milf Show

CE SOIR DANS LE HAPPY-MILF SHOW

22h30 MINUIT SUR RADIO CAMPUS PARIS 93.9fm NOUS RECEVONS :

dans le Happy Milf Show : Mix Funk old et new by Amadeo 85 qui va encore nous régaler uniquement en vinyl pour un son de qualité. Puis Miss Nono recevra Thomas Le Tallec, un humoriste qui était déjà venu avec le Montreuil Comedy Club, cette fois ci pour la promotion de son spectacle en solo : père célibataire. Et pour finir un petit mix Hip Hop fignolé par notre animateur et DJ G High DJo !

Restez branchés !

IT’S GONNA BE CRAZY

STAY TUNED!!!!!