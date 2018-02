Et voici un deuxième épisode de notre aventure en pays de Floride, connu aussi sous le nom de The Sunshine State. L’émission est sois disant en direct du CROUS de Little Havana. Et autant vous dire qu’on est pas là pour amuser la galerie. George, Andy et Xavier vous propose de faire un tour en Testarossa blanche dans les rues de Miami. Mais pas n’importe lesquelles puisqu’il s’agit de celle des années 80. Vous y entendrez des digressions dont seule cette émission est capable, mais aussi quelques informations intéressantes si vous avez de la chance… On parle bien sûr Miami Vice, Renault Le Car, Michel Foucauld, les courses à la voile de Simon Le Bon, James Bond, bandana, Hawaï, Magnum, Ferrari, équipe de sport de Miami, … Et comme le dit Dexter :

Cette nuit, c’est la bonne et cela va recommencer encore et encore. Cela doit recommencer. Quelle douce nuit… J’adore vivre à Miami, j’adore la cuisine cubaine, leurs sandwichs au porc épicé, c’est ce que je préfère. Mais ce soir, c’est un autre appétit que je veux assouvir…

Mais surtout vous allez entendre de la musique !

La Playlist :

Kavinsky – Testarossa Autodrive

Duran Duran – Rio

Gladys Knight – Licence to kill

Lazer Chip Stereo – Testarossa

Tina Turner – Better be good to me

Phil Collins – Easy Lover

Erotic Exotic – Take me as I am