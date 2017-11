Thelma et Louise: Le sport féminin tacle les préjugés // 28.11.17

Cela faisait très longtemps qu’on voulait aborder ce sujet dans Thelma et Louise. Cette semaine, on s’intéresse au sport féminin!

Ahhh, le sport. Ce milieu masculin par excellence, où les valeurs clé sont la force, la performance, la compétition. Un truc de vrai mec, quoi. Un milieu créé par les hommes et pour les hommes, dans lequel les femmes peinent à se faire une place…

Pourquoi a-t-on l’impression, encore aujourd’hui en 2017, qu’une femme qui parle de sport, ou qui pratique le sport, même au plus haut niveau, n’est pas légitime, ou en tout cas, pas considérée comme légitime? Pourquoi entend-on encore des réflexions sexistes dès qu’il est question de sport féminin? Et surtout, pourquoi le sport féminin est-il délaissé par les médias?

On se pose toutes ces questions ce mardi 28 novembre à 20h, avec notre invitée Marie-Cécile Naves, sociologue et spécialiste du sport, auteure du livre Le Pouvoir du sport (2017, ed. FYP) et vice présidente du think-tank Sport et Citoyenneté.

Préjugés sur les sportives

Vous ferez aussi la rencontre de Diane Thébaud, ancienne footballeuse, qui vous racontera comment des potes ont entrepris de lui expliquer la règle du hors-jeu… malgré ses 12 ans dans l’équipe réserve du PSG.

Au programme également, une plongée au coeur de l’ACBB Handball, le club de hand de Boulogne Billancourt. Les filles de l’équipe sénior racontent leur passion, mais aussi leur combat pour obtenir autant de reconnaissance que les équipes masculines, et démonter les clichés sur les sportives.

Ne manquez pas le rdv! Ce mardi 28 novembre à 20h sur Radio Campus Paris (93.9).