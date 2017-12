Thelma et Louise : Le sexisme en politique // 26.12.2017

Pour la 28e émission de Thelma et Louise, on s’intéresse à un vaste sujet, qui marque régulièrement l’actualité : le sexisme en politique.

Pourquoi la politique apparaît-elle un milieu particulièrement machiste? A quoi ressemble le quotidien d’une femme à l’Assemblée nationale? Les répercussions de l’affaire Weinstein sont-elles en train de changer les choses? Quel rôle pour la justice dans les affaires de harcèlement sexuel?

On va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invitées, Charlotte Soulary et Delphine Vannier, du collectif Chair collaboratrice, né après l’affaire Baupin, et qui rassemble chaque jour des témoignages de collaboratrices parlementaires et de femmes politiques victimes de sexisme. On reviendra bien évidemment sur l’actualité particulièrement dense de ces dernières semaines : le procès de George Tron pour viols et agressions sexuelles, le scandale Thierry Marchal-Beck au MJS, et l’existence d’une « liste noire » des députés à éviter dans les couloirs de l’Assemblée…

Vous allez également retrouvez vos chroniques préférées! Fêtes de fin d’année oblige, notre chroniqueuse Barbara a prévu de nous dresser la liste des bonnes résolutions féministes à prendre pour l’année 2018 (et des cadeaux à s’offrir à soi-même pour tenir ces résolutions!), et Cha Postroff nous racontera comment elle a tenu sa bonne résolution à elle : en finir avec la pilule et passer au stérilet. Quant à notre fidèle macho, Théo, il a enfin décidé de rejoindre le combat féministe!

Ne manquez pas cette nouvelle virée féministe sur les ondes de Radio Campus Paris (93.9) le 26 décembre à 20h!