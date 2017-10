Thelma et Louise : Les femmes face à la précarité // 31.10.17

Dans l’émission Thelma et Louise du 31 octobre à 20h, on se penche sur la pauvreté et la précarité. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes? Quels sont les processus qui mènent à l’exclusion, à l’invisibilité? Comment lutter contre les inégalités économiques et sociales dont sont victimes les femmes?

On reçoit pour en parler la journaliste Christine Kelly, qui s’est engagée avec sa Fondation K d’urgences aux côtés des mères seules qui vivent dans la précarité. Avec cette féministe convaincue, on revient également sur l’actualité #Balancetonporc et #Metoo qui a marqué ces dernières semaines.

Ne manquez pas non plus l’interview de Lucia Iraci, qui a lancé avec son association Joséphine, des salons de beauté solidaires pour les femmes en difficulté : coiffure, manucure, prêt de vêtements, suivi psychologique, aide au retour à l’emploi… On parle de l’importance de l’estime de soi, dans le combat pour sortir de la pauvreté.

Rdv mardi 31 octobre à 20h sur les ondes de Radio campus Paris ! (93.9)