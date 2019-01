Thelma et Louise : Vive les vannes féministes! // 22.01.19

Peut-on être drôle tout en restant 100% féministe? C’est la grande question qu’on se pose dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise, en compagnie de l’humoriste Tahnee ! Celle qui définit comme « métisse, Chti et lesbienne« vient nous parler de son spectacle et de l’engagement politique qu’elle porte. Car les humoristes sont là pour faire rire, mais ils nous permettent aussi de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Tahnee nous parle de son enfance dans l’Eure, de son coming-out, des rapports de genre dans la société. Elle nous prouve que l’humour peut aussi se faire autrement, au profit des femmes, de toutes les femmes, et non contre elles.

Peut-on rire de tout ?

Selon un récent rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 70% de blagues quotidennes faites à la radio pendant les matinales sur RTL, Europe 1 et France Inter reposent sur des ressorts sexistes. On s’interroge donc avec Tahnee sur ce manque de diversité dans l’humour français. Doit-on se résigner à cela ? Les humoristes n’ont-ils rien d’autre à proposer ? Laurent Sciamma, que vous pourrez retrouver chaque samedi à la Comédie des 3 Bornes, avec son spectacle « Bonhomme » , nous prouve qu’il est possible de rire autrement. Nous l’avons rencontré avant l’émission et vous pourrez entendre sa voix tout au long de ce road-trip.

On retrouve aussi nos chroniqueurs chéris, Barbara qui nous fait sa revue culturelle, Cha Postroff qui pousse un coup de gueule, et bien sûr Matthieu le macho qui nous donne une leçon (à l’aide des conseils Laurent Sciamma) pour être drôle dans verser dans le gros beauf machiste !

Stay Tuned !

Thelma et Louise