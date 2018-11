Thelma et Louise : Stop aux violences sexistes // 27.11.2018

On en a rêvé… et on l’a fait!

Samedi 24 novembre, des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé un peu partout en France, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Et pour dire « stop » à l’impunité des auteurs. Une marche inédite, à laquelle toute l’équipe de Thelma et Louise a participé, afin de soutenir le mouvement #NousToutes, mais aussi pour recueillir des témoignages. Jeunes, vieux, hommes, femmes, hétéros ou LGBT : la cause a rassemblé au delà des différences.

Pour ce nouvel épisode, on vous fait donc revivre ce grand moment de solidarité tout en slogans badass et en batucadas !

Sexisme partout, justice nulle part

Mais quelles conséquences après cette vaste mobilisation? Comment enfin changer les funestes statistiques françaises en termes de violences sexistes? Comment faire entendre la parole des victimes? On répond à toutes ces questions avec Sandrine Rousseau, ancienne élue EELV, qui a témoigné à visage découvert de l’agression sexuelle qu’elle a subie, déclenchant « l’affaire Baupin ». Désormais présidente de l’association Parler, elle a fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont cheval de bataille. On revient également avec elle sur la récente affaire George Tron, l’occasion d’interroger le fonctionnement de la justice.

Et parce qu’on aime vous gâter, vos chroniqueurs préférés sont évidemment au rendez-vous. Cha vous livre ses conseils d’experte pour combattre les micro-agressions sexistes du quotidien (prenez des notes!)… Quant à Matthieu le macho, il se livre à son exercice favori : le mansplaining, et la leçon du jour c’est le militantisme et l’organisation d’une manif of course!

Podcast en réécoute illimitée!