Thelma et Louise: Sexisme sur grand écran // 18.09.2018

Pour vous remonter le moral malgré la fin de l’été, voici un nouvel épisode tout beau tout chaud! La cerise sur le gâteau, c’est qu’on a enfin trouvé un prétexte pour parler de notre film préféré au monde… Roulements de tambour… Oui bon, ok, zéro suspense. C’est Thelma et Louise, of course. Le chef d’oeuvre de Ridley Scott, sorti en 1991, est ressorti en salles au mois d’août, en version restaurée. L’occasion, donc, de revenir sur ce qui fait de ce road-movie un hymne féministe, percutant, actuel… et presque unique en son genre.

Grand écran, maxi clichés

Et puisqu’on parle de cinéma, pourquoi ne pas revenir sur tout ce qui cloche en terme de représentation des femmes dans le 7e art? Male gaze, hyper sexualisation, culture du viol, âgisme… La liste est longue. Ca tombe bien, on a une experte avec nous. On décrypte tout ça avec Véronique Le Bris, journaliste spécialisée dans le cinéma, ancienne rédactrice en chef du magazine Première, fondatrice du webzine Cine Woman, et auteure de 50 Femmes de cinéma, paru aux éditions Marest.

Comme on n’est pas (que) des rabat-joies, on se demande aussi si tout ça est en train de changer, et comment. Depuis quelques temps, et notamment avec l’affaire Weinstein, l’industrie du cinéma semble remettre des personnages féminins sur le devant de la scène… Les récents blockbusters tendance girl power (WonderWoman, Black Panther, Ocean’s 8 etc.) sont-ils une véritable avancée ou un écran de fumée?

Vous retrouvez aussi nos chroniqueuses et chroniqueur d’amour. Barbiche énumère ses coups de coeur culturels de la rentrée, Cha la feminazi nous parle de son drôle de penchant pour les films de Rape & Revenge, tandis que Matthieu notre macho du jour, se moque allègrement des errances de la soi-disant « Université d’été du féminisme », organisée par Marlène Schiappa.

A déguster chaud!