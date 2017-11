Thelma et Louise : mères célibataires et précarité // 31.10.2017

Auditrices.eurs adoré.e.s,

Comme toujours lors de nos virées féministes, nous essayons de nous faire la vitrine de femmes et des combats invisibilisées par la société. Pour notre 26e émission, nous avons interrogé le lien entre les femmes et la précarité : pourquoi les femmes sont-elles plus victimes de la pauvreté ? Comment lutter contre la pauvreté croissante qui accable les familles monoparentales, et plus spécifiquement les mères célibataires ?

Pour répondre à ces questions, nous avons reçu Christine Kelly, journaliste, membre du CSA et créatrice de la Fondation K d’urgence, qui soutient psychologiquement et financièrement les familles monoparentales touchées par la pauvreté. Aujourd’hui, 5 millions de femmes vivent dans la pauvreté contre ‘seulement’ 4 millions d’hommes. Et les « mamans solos » constituent 8 familles monoparentales précaires sur 10.

C’est parti pour l’émission

Comment ces femmes se retrouvent dans une telle situation de pauvreté ? Quelles conséquences pour leur vie professionnelle, personnelle ? Quel impact sur les enfants qu’elles élèvent ?

Chômage, pension alimentaire, bien-être : autant de combats pour les mères célibataires

Le droit accorde à ces familles monoparentales une pension alimentaire versée par l’ex-conjoint à celui ou celle qui a la garde des enfants. Mais si la justice garantit ce droit, beaucoup de mères seules font face à l’absence de recours juridique si leur conjoint ne remplit pas son devoir financier.

Parmi les mères célibataires, 15 % d’entre elles sont au chômage, et 60 % de ces chômeuses sont victimes du chômage de longue durée. Le combat de K d’urgence et des autres associations de soutien tend à remettre ces femmes sur le chemin de l’emploi en leur proposant des formations, de l’aide pour retrouver un travail.

Et cela passe aussi par son reflet dans le miroir : souvent, ces femmes manquent de temps et d’énergie pour prendre soin d’elle, se pomponner, se sentir bien et belles. Nous sommes allées rencontrer Lucia Iraci, célèbre coiffeuse qui a monté l’association Joséphine. Elle accueille dans son salon des femmes pauvres, des mères célibataires et précaires pour les maquiller et les coiffer gratuitement, afin de les aider à retrouver confiance en elles et estime de soi.

On a aussi retrouvé nos chroniqueurs.euses Cha Postroff, Barbara et Matthieu. La première en avait gros sur le coeur après l’affaire Weinstein et les hashtags #BalanceTonPorc et #MoiAussi, heureusement Barbara était là pour remonter le moral de tout le monde avec des conseils culturels aux petits oignons. Enfin, notre cher Macho est venu nous apprendre que nous, femmes, nous n’irons jamais sur Mars… Mais il restera toujours de la place sur Vénus !

