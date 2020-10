Thelma et Louise : Les collages féministes // 27.10.20

(Crédit photo: Rue89Strasbourg)

Au programme de cette nouvelle émission, un sujet on ne peut plus d’actualité : l’appropriation de l’espace public par les femmes et plus particulièrement : les collages féministes !

Vous les avez sans doute aperçu en allant au travail ou en déambulant des les rues de Paris. Ces lettres noirs placardées sur les murs de la capitale qui forment ces messages puissants, émouvants, qui interpellent et questionnent.

A l’origine, le mouvement fondé en août 2019 par l’ancienne Femen Marguerite Stern (qui l’a depuis quitté) visait à dénoncer le nombre inacceptable de féminicides qui augmente dans l’indifférence des institutions et des politiques. Désormais ce ne sont plus seulement ces meurtres et les violences conjugales qui sont pointés du doigts par les colleu.r.se.s, mais bien l’ensemble des violences faites aux femmes, et aux minorités invisibles : les violences sexuelles, l’islamophobie à l’encontre de femmes voilées, les violences gynécologiques et obstétricales, le tabou de l’inceste …).

Les membres ont choisi la mixité choisie, c’est-à-dire de coller entre femmes, personnes non-binaires et femmes transgenres. Aucun homme cisgenre n’est accepté.

“Nos colères sur vos murs”, “Un violeur à l’Intérieur”, » Je te crois », ces slogans ont constitué le point de départ de notre discussion en studio avec Garance et Anna, deux colleuses parisiennes, conversation à laquelle a également participé l’historienne des féminismes Bibia Pavard, qu’on ne présente plus, tant son dernier ouvrage « Ne nous libérez pas on s’en charge » (co-écrit avec Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel, aux éditions La Découverte ) a fait grand bruit.

Cet éclairage historique nous permettra de mieux situer ce mouvement des colleuses sur le temps long, en le comparant à d’autres mobilisations . On pourra aussi mesurer sa portée, son importance grandissante et son impact sur la lutte globale pour l’égalité entre hommes et femmes.

SPOILER ALERT des plus réjouissantes : selon elle, nous vivons un moment historique en terme de mobilisation féministe !

Au programme donc : , désobéïssance civile, réappropriation de la rue mais surtout intersectionnalité et sororité. Ouh Yeah.

Cerises sur le gâteau : Lola Berthet, reporter de Radio Campus Paris a suivi les colleuses lors l’une de leur session nocturne. Elle nous livre un petit bijou sonore, immersif et engagé !

Evidemment, Lina et Claire vous chouchouterons les oreilles avec leurs chroniques : « Madame Bad Ass » et « Le Mot de la Femme » !

Embarquez avec nous, pour une heure de road trip dans les rues de Paris et des métropoles françaises avec ces jeunes guerrières badass et engagées !!!.

Bonne écoute de la part de toute l’équipe 🙂

Thelma et Louise

(Pauline Linard Cazanave & Bettina Lioret)