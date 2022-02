Thelma et Louise : l’éducation sentimentale et sexuelle en 2022 // 15.02.2022

Pour la Saint-Valentin, l’équipe de Thelma et Louise vous offre un cadeau doux et bienveillant: un nouveau podcast, qui explore notre vision contemporaine de l’amour, et la manière dont nos représentations se façonnent à l’école, en famille, via nos expériences intimes. Peut-on apprendre à aimer ? Comment la jeunesse actuelle perçoit-elle les relations amoureuses ? A quoi sert l’éducation sexuelle ? La société a-t-elle un rôle à jouer dans la découverte de l’expérience amoureuse ?

Pour esquisser des réponses à ces questions complexes, nous recevons deux invités : Laurène Daycard, journaliste spécialiste des violences de genre, autrice et photographe, et Diane Richard militante féministe, au sein du collectif #NousToutes. Le collectif #NousToutes a récemment publié une grande enquête sur l’éducation sexuelle auprès de collégiens et lycéens, et leurs résultats sont édifiants : en moyenne, seulement 13% du nombre total de séances obligatoires ont été effectivement réalisées. Pourtant, la loi votée en 2001, stipule clairement leur obligation, au collège et au lycée.

Malgré ces défaillances, certains acteurs de la société civile se mobilisent. C’est le cas de la journaliste Laurène Daycard qui a animé des ateliers autour de l’amour, au lycée, et a réuni les écrits des lycéens dans un fanzine. Un dialogue avec la jeunesse qu’elle raconte dans cet épisode.

Fictions amoureuses et représentations intimes

Toute la team analyse le rôle de la fiction (films, séries, littérature..) dans notre construction amoureuse. A-t-on été éduqué à coups de teen movies et de romances tragiques ?

Delphine plonge dans l’univers de Disney … ce qui ne manquera pas de raviver nos souvenirs d’enfance. Puis, Pauline analyse l’impact du porno sur nos représentations du sexe, et donne quelques conseils coquins pour découvrir le porno féministe. Enfin, Simon notre macho préféré se fond dans les habits de Gérald Darmanin… pour le meilleur et pour le pire (et le rire) !

