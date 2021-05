Thelma et Louise : Le voyage comme émancipation // 11.05.2021

Bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise !

Vous le savez, dans l’équipe on aime véhiculer l’univers du roadtrip, l’esprit d’aventure, de libération et de découverte fidèle à l’épopée des deux héroïnes de Ridley Scott dont nous avons emprunté les noms. Et justement ce soir, comme elles, nous partons en voyage. Nous allons explorer toutes les facettes de ce mot, VOYAGE, car derrière sa belle connotation, il y a des siècles et des siècles de tradition sexiste…

Voyager, une performance de la masculinité ?

Lorsqu’on parle de voyage, on a très vite l’image d’Epinal d’un homme mal rasé et transpirant, parcourant le monde avec son sac à dos et sa machette, et séduisant les femmes se trouvant sur son chemin… Mais pourquoi donc ?

La quête d’aventures et de grands espaces a longtemps été considérée comme un attribut de la masculinité, et on en a de fait exclu les femmes. Souvenez-vous d’Ulysse et Penelope… (pas de tapisserie shaming, mais tout de même!)

Les femmes ont été cantonnées à la sphère domestique, oubliées des récits de voyages, ou alors présentées comme de simples figurantes, voire pire, des objets sexuels et décoratifs… Pourtant les voyageuses ont existé, elles ont souvent été des pionnières, et elles ont livré une vision du monde bien différente de celle des hommes ! Alors comment les réhabiliter ? Et comment s’émanciper de tous ces préjugés pour parcourir le monde en toute liberté ?

On en parle avec la journaliste, autrice et infatigable voyageuse Lucie Azema, qui vient de publier Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ (ed Flammarion).

Enfilez votre sac à dos, c’est parti pour une heure d’exploration !