Thelma et Louise : le transféminisme // 1.10. 2019

Précarité, accès aux soins difficile, violence : le quotidien des femmes trans est une lutte permanente dont les revendications se sont regroupées au sein du transféminisme. Branche du féminisme façonnée par et pour les femmes transgenres, quelles sont les particularités de ce mouvement ? Quelle place occupe-t-il au sein du féminisme d’aujourd’hui ? Pour en parler nous recevons deux invitées passionnantes, Lexie, militante à la tête du compte Instagram aggressively_trans et Mirza-Hélène, activiste et traductrice membre du collectif Trans Grrrrls .

Transféminisme : comment sortir de l’ombre ?

Bien que le transféminisme fasse de plus en plus parler de lui, il reste encore invisibilisé sur la scène militante féministe. Et pourtant le combat est double, comme le rappelle la militante et autrice, Julia Serano dans son ouvrage Manifeste d’une femme trans (Ed. Tahin Party, 2014). Les femmes transgenres sont victimes de transmisogynie : elles sont discriminées en tant que femmes, mais aussi femmes transgenres.

Avant d’évoquer et de développer les problématiques propres à ce mouvement dense, nous passons au crible le lexique de la transidentité : cisgenre, expression de genre ou encore dysphorie. Puis, nous évoquons la place du transféminisme au sein du mouvement féministe. Les femmes cis sont-elles des alliées ? Lexie et Mirza-Hélène nous livrent leurs expériences personnelles sur le sujet.

Nos chroniqueurs chéris sont aussi de la partie : Julie vient pousser un coup de gueule, Kathleen nous partage son agenda culturel pour le mois, et nous accueillons un nouveau macho, Simon, qui relève nous lance quelques louanges …

