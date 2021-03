Thelma et Louise : Le tabou du post-partum // 16.03.2021

L’équipe de Thelma et Louise se penche sur un sujet qui concerne de nombreuses femmes : mères, futures mères ou tout simplement celles qui veulent être de bonnes alliées : le post-partum. La période qui suit l’accouchement peut en effet être particulièrement douloureuse. Saignements, épuisement, douleurs, solitude, dépression… Les nouvelles mères sont souvent mal bien préparées à ce qui les attend. Heureusement la parole commence à se libérer.

Briser les injonctions autour de la maternité

Alors pourquoi un tel tabou autour du post-partum ? Quel regard pose-t-on collectivement sur la souffrance des mères ? L’injonction à la maternité est-elle toujours aussi forte aujourd’hui pour les jeunes générations ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux ? Comment faire pour que la société soit mieux adaptée aux mères ? Que faut-il changer ?

On répond à toutes ces question avec la sociologue et penseuse féminisme Illana Weizman, qui publie « Ceci est notre post-partum » aux éditions Marabout. Un récit à la fois intime, historique et politique, dans lequel elle appelle les femmes à prendre la parole pour briser les tabous, et raconter la réalité de la maternité. Un cri de ralliement et de sororité.

On retrouve aussi nos chroniqueur.se.s d’amour ! Claire décortique le champ sémantique de la maternité. Delphine vient pousser un coup de gueule sur le rejet dont font l’objets qui ne désirent pas avoir d’enfant. Et Matthieu notre macho préféré revient avec cynisme sur la cérémonie des César et le tollé causé par la comédienne Corinne Masiero, qui a osé exposer un corps n’étant pas considéré comme suffisamment désirable.

Bon voyage au coeur des luttes féministes !