Thelma et Louise: le best of de l’été // 21.08.2018

En ce mois d’août brûlant, venez vous rafraîchir avec un best off de Thelma et Louise. Au programme : nos meilleurs moments d’antenne, à écouter sur la plage, un mojito à la main. Si vous avez raté l’actualité féministe de ces derniers mois, cette session de rattrapage est faites pour vous !

Naturellement, on commence ce best off avec ce qui a été LA révolution féministe de ces derniers mois : le mouvement #MeToo, et ses conséquences. En mars dernier, on avait reçu la journaliste et éditorialiste Nadia Daam pour décrypter ce qu’on appelle le backlash, c’est à dire le retour de bâton conservateur observé après une vague de libération féministe. Sa voix, libre et engagée, revient pour nous sur le mouvement #MeToo, son impact réel sur la sphère sociale et politique, ainsi que ses relents réactionnaires.

Langage & sport, au coeur de l’apprentissage féministe

Car malgré les avancées, il reste beaucoup de travail à faire. Un travail qui passe par l’éducation. Eduquer nos petites filles et nos petits garçons à ne pas être des clichés de genre. Les éduquer aussi à ne pas céder à la pression dans les cours de récréations. Lucile Bellan, journaliste chez Slate et blogueuse, venue dans l’émission en septembre dernier, livre ses conseils pour donner une éducation féministe à nos enfants. Elle nous parle notamment de Chimamandae Ngozi Adichie, une auteure nigériane qui l’a beaucoup inspirée. Si vous ne savez pas quoi lire cet été, ses livres sont à emporter dans vos bagages !

Et quoi de mieux que le langage pour parfaire son éducation féministe ? Retour sur les enjeux liés à la langue française avec la passionnante Florence Montreynaud, historienne, militante du MLF et linguiste. Notre langage est-il sexiste par essence ? Florence Montreynaud décortique les subtilités de nos expressions, dévoilant la face cachée de mots souvent au service du patriarcat.

Enfin, on ne pouvait pas finir ce best off sans parler de sport ! Car même si la France est championne du monde de foot, en ce qui concerne la représentation des femmes dans le sport c’est un peu moins la fête… On termine avec la voix de Marie–Cécile Naves, politologue, sociologue et auteure du livre “Le pouvoir du sport”, qui revient sur la place accordée aux femmes dans ce milieu.

Et bien sûr, on retrouve nos chroniqueurs adorés pour leurs plus belles performances de la saison.

En attendant, on vous souhaite à toutes et tous un bel été, et on vous dit rendez-vous en septembre pour une nouvelle aventure placée sous le signe de la liberté.

Stay tuned !

Thelma et Louise