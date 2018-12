Thelma et Louise : Le Best-of de Noël // 25.12.2018

Pour terminer cette année 2018, Thelma et Louise vous propose… un splendide best-of de Noël !!!

Une session de rattrapage féministe qui vous permettra de briller à votre soirée du Nouvel An et de botter les fesses du macho qui vous prendra la tête à 2 heures du matin (on le voit venir celui-là).

On vous propose de réécouter les voix qui se sont succédées dans notre émission depuis la rentrée. Et on commence avec un sujet grave, qui fait encore la une de l’actualité en France et dans le monde : le droit à l’avortement. Un droit toujours menacé, dont nous parle Danielle Gaudry, gynécologue et militante au Planning familial. C’est aussi l’occasion de réécouter le témoignage de Clémence, française vivant en Argentine, et qui nous explique comment les femmes ont accueilli le vote du Sénat rejetant le droit à l’avortement, le 9 août dernier. Un vote difficile qui condamne les Argentines à des avortements clandestins.

On revient aussi sur la marche du 24 novembre dernier contre les violences sexistes et sexuelles : Sandrine Rousseau, qui a témoigné de son agression sexuelle par Denis Baupin, ancien cadre d’Europe Ecologie Les Verts, vient analyser le fonctionnement de la justice dans les affaires de violences sexuelles. Avec elle, on revient sur les récentes affaires Georges Tron et Tariq Ramadan, qui ont fait la une de l’actualité. Son association, « Parler », accompagne les femmes victimes.

Femmes et Révolutions

Puis, on vous propose un peu de culture pour cette session de Noël ! On réécoute la voix de Véronique Le Bris, fondatrice de Cine Woman et journaliste spécialisée dans le cinéma. Elle aborde l’épineuse question de la place des femmes sur grand écran. Des femmes souvent objets de désir pour les réalisateurs. Véronique Le Bris nous offre quelques clés pour comprendre les liens entre septième Art et féminisme.

Enfin, vous l’avez tous senti, un vent révolutionnaire souffle sur la France en cette fin d’année. Alors, on réécoute Mathilde Larrère, historienne spécialiste des révolutions, qui vient parler de la place des femmes au sein des mouvements révolutionnaires. Pauline Léon, Jeanne Deroin, ces noms de vous disent rien ? Et pourtant, ces femmes ont été au premier plan pour conduire les grandes révolutions qui ont émaillé l’Histoire de France.

Bien sûr, on retrouve aussi nos chroniqueurs chéris : Cha Postroff pour son coup de gueule, Barbara pour une revue culturelle et Matthieu le macho qui vient nous conter fleurette en chanson.

On vous souhaite de belles fêtes et on vous embrasse,

Thelma et Louise