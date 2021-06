Thelma et Louise : La séduction et le féminisme // 08/06/21

Salut tout le monde ! Il est enfin là, le nouvel épisode de Thelma & Louise ! Le soleil se déconfine et nous avec. On peut de nouveau boire des coups en terrasse avec ses amis, sa famille, voir un date… Et c’est justement à aux notions de séduction et de dating que l’on va s’intéresser dans cet épisode.

Dans cette émission, nous recevions l’anthropologue Mélanie Gourarier, qui a enquêté sur la « Communauté de la séduction », et en a fait un livre, Alpha Mâle, Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes (Ed Le Seuil). Un groupe d’hommes voulant mettre fin à la domination féminine. Pour cela, ils mettent en œuvre des stratégies de drague en place pour tenter (re)prendre le dessus sur les femmes. Et si l’enquête ne concerne que les relations hétérosexuelles, les techniques misent en place peuvent très bien avoir été intégrées par tout type de personne, indépendamment de son genre et de son orientation sexuelle. Alors en route, immersion dans cette Communauté de la séduction, chez ces hommes qui draguent les femmes pour s’apprécier entre hommes…

Peut-être avez-vous déjà rencontré.es ce type d’individus ? Racontez-nous en commentaires !

Retrouvez également Claire qui nous explique l’étonnant parallèle entre « combat » et « séduction » dans sa chronique Le Mot de la Femme et Delphine qui nous apporte sa vision du dating dans l’Instant Ragnagna.

Vous avez aimé les musiques ? C’était Billie Eilish, et son récent tube Lost Cause et Pomme, qui chantait En Cavale.

Une émission présentée par Pauline Linard-Cazanave et Lina Boudjeroudi, réalisée par Jack Bouillié.