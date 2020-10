Thelma et Louise : La rentrée des luttes féministes // 29.09.2020

Cette rentrée 2020 est particulière à bien des égards. En cause : la situation sanitaire et la grave crise économique qui en découle, bien entendu, mais aussi les questions féministes qui, depuis plusieurs mois maintenant, squattent les gros titres de l’actualité. L’émulation et l’indignation (affaire Polanski, marche du 8 mars, etc.) qui prévalaient juste avant le confinement semblent avoir survécu… et même gagné en ampleur ! Si bien que l’agenda des luttes féministes en cette rentrée est chargé.

Pour décrypter l’actualité féministe qui se bouscule en cet automne, on invite au micro Léonor Guénoun, militante et responsable de la communication sur les réseaux sociaux au sein du collectif #NousToutes. Avec elle, on revient sur le vent de révolte qui a soufflé mi-septembre dans les collèges et les lycées de France. Grâce aux hashtags #Lundi14Septembre et #BalanceTonBahut, des milliers d’écolières se sont mobilisées contre les règlements intérieurs sexistes et l’interdiction de porter des jupes courtes, des décolletés et des crop tops dans les établissements scolaires. Sous prétexte que ces tenues sont « trop sexy » et risquent de « déconcentrer » les garçons.

On évoque aussi la multiplication des dénonciations de violences sexistes et sexuelles, avec l’affaire Gérald Darmanin, les accusations visant les rappeurs Moha la Squale et Roméo Elvis. Et la façon dont – une fois encore – la parole des femmes aussitôt libérée, est critiquée et mise en doute.

A écouter aussi, notre focus sur l’annonce en grande pompe du gouvernement, qui souhaite allonger la durée du congé paternité. Véritable avancée ou poudre aux yeux? Cet allongement sera-t-il suffisant pour compenser les inégalités criantes qui persistent entre hommes et femmes dans la sphère domestique et au fil des carrières professionnelles?

Nouveautés à l’antenne

Et pour finir… Thelma et Louise vous réservent quelques surprises pour cette nouvelle saison sur les ondes de Radio Campus Paris (93.3) ! L’équipe s’agrandit, et on vous présente nos futures compagnes de route, nouvelles voix de l’émission. Des super nanas drôles, engagées, qui apporteront chaque mois leur regard et leur analyse sur l’actualité, et qui vous accompagneront dans la joie, la bienveillance et la sororité, jusqu’au coeur des luttes féministes.

Allez, ouvrez grand vos oreilles, embarquez avec nous… et embrassez cette rentrée plus « empouvoirante » que jamais !