Thelma et Louise : La relève féministe // 20.04.2021

Pour le 65e épisode de Thelma & Louise, on s’intéresse au féminisme des plus jeunes!

En effet plus on avance et plus les ados, et même les enfants, ont de choses à nous apprendre. Dans l’équipe de Thelma & Louise on est heureuses de voir que la relève est assurée !

Par exemple à l’automne dernier, des lycéennes et collégiennes se sont mobilisées ensembles avec le mouvement #14Septembre pour le droit de s’habiller comme elles le veulent. Exit la tenue républicaine, c’était impressionnant!

Au sommaire de cette émission :

Garance, lycéenne et militante, membre d’un collectif de colleur.euses féministes à Montreuil.

Chloé Thibaud, rédactrice en chef de la Newsletter Les Petites Glo’, verticale adolescente des Glorieuses.

Elisabeth Roman, créatrice de Tchika, magazine d’empouvoirement pour les petites filles de 7 à 12ans.

Retrouvez également Claire qui décortique l’expression « la nouvelle génération » dans sa chronique Le Mot de la Femme et Clara qui peste contre les parents anti-féministes dans l’Instant Ragnagna.

Vous avez aimé les musique?

Jolies Personnes – George Ka

Marine – Camelia Jordana, Amel bent & Vitaa

Une émission présentée par Delphine Bernard-Bruls et Delya Lopes, réalisée par Simon Marry.