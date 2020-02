Thelma et Louise : La mode, libération ou aliénation? // 18.02.2020

Les relations entre mode et féminisme ont toujours été très ambigües. Pour beaucoup de penseuses féministes, la mode aliène les femmes et les réduit à des objets de désir. Pourtant, l’habillement et le maquillage peuvent aussi jouer des rôles déterminants dans l’acceptation de soi, l’empowerment et l’affirmation de l’identité… Pour mieux comprendre les liens entre mode et féminisme, et la façon dont ils se nourrissent l’un et l’autre, on accueille en studio cette semaine la journaliste mode Alice Pfeiffer, autrice du livre Je ne suis pas Parisienne, paru chez Stock.

Le mythe de la Parisienne

Pour elle, la mode tout au long de son histoire a contribué à l’émergence et à la domination d’un idéal féminin, celui de « la Parisienne », aka une femme mince, blanche, hétérosexuelle, bourgeoise, cultivée et… profondément soumise! Cette figure, devenue aujourd’hui un produit marketing à succès, infuse toutes les sphères de notre société. La Parisienne dresse un portrait réducteur et irréaliste des femmes françaises, et nous impose à toutes un modèle inatteignable. Alors comment déconstruire ce mythe? Quel rôle peut jouer l’industrie de la mode dans cette révolution? Et plus difficile encore, comment déconstruire notre rapport à la beauté et au style? Avec notre invitée, on va tenter de répondre à toutes ces questions, et questionner au passage notre propre vision de la mode!

Et autour de la table bien sûr, nos chroniqueur.ses chéri.es, Matthieu et Cha, chaud.es comme jaja pour décrypter l’actu militante et politique!

Alors branchez vite votre casque, et hop réécoutez ! 😉