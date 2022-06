Thelma et Louise : happy (and feminist) ending // 08.06.2022

Après six ans d’antenne et de road-trip féministe, Thelma et Louise font leur dernière émission ce soir au micro de radio campus paris.

Pour finir en beauté, nous avons décidé d’inviter la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie, autrice d’essais féministes qui ont marqué le débat d’idées ces dernières années, dont entres autres “Seins, en quête d’une libération” (qui ressort en poche chez Points) et “Un corps à soi” (2021, éditions du Seuil). Dans ses essais, Camille Froidevaux-Metterie replace le corps des femmes au coeur de la pensée féministe. Règles, maternité, poils, ménopause, le corps n’est-il pas la matrice des nombreuses injonctions qui pèsent sur les femmes ? L’autrice défend un féminisme incarné, où le corps et la pensée ne sont plus opposés, mais forment le point de départ d’une réflexion sur la condition féminine. Avec elle, nous reviendrons aussi sur l’état du mouvement féministe, cinq ans après #MeToo. Le gros apport de #MeToo n’est-il pas justement ce versant intime ?

Sororité, amitié, et éducation

Dans ce dernier épisode, nous évoquerons aussi un sujet majeur pour l’avenir : l’éducation à l’égalité. Camille Froidevaux-Metterie nous présente un documentaire auquel elle collabore, « Les petits mâles », qui interroge de jeunes garçons entre 7 et 18 ans sur des thématiques féministes. Vous pouvez d’ailleurs leur donner un coup de pouce en vous rendant sur cette page : https://fr.ulule.com/lespetitsmales/

Enfin, Pauline, notre chroniqueuse chérie, nous parle avec émotion d’amitié et de sororité. Pour la dernière, on a sorti les mouchoirs ! Vous entendrez aussi la voix de Simon, le chroniqueur macho, ainsi que de notre réalisatrice Tiffany. Toute l’équipe vous remercie pour vos écoutes et votre engagement,

On est très heureuses d’avoir partagé ces six années avec vous

vive le féminisme !

Thelma et Louise