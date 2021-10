Thelma et Louise : « Folles », les femmes dans l’histoire de la psychiatrie // 26.10.2021

L’équipe de Thelma et Louise fait sa rentrée cette semaine ! Et pour notre retour au micro après des mois de pandémie, nous vous avons concocté une émission autour d’un thème passionnant et complexe : la folie au féminin.

Au menu, une interview de l’historienne Nicole Edelman, historienne spécialiste de l’histoire contemporaine et autrice des Métamorphoses de l’hystérique : du début du XIXème siècle à la Grande guerre (aux Editions de la Découverte). Elle nous plonge dans le cabinet du docteur Charcot, célèbre neurologue du XIXème siècle, connu pour ses expériences sur les sujets féminins dits « hystériques ».

Le Dr Jean-Martin Charcot a notamment inspiré Le bal des folles, un film réalisé par Mélanie Laurent, et adapté du livre de Victoria Mas. Nicole Edelman dresse un portrait de cette époque, depuis la naissance du terme « hystérie », jusqu’au développement de la psychanalyse par Sigmund Freud à l’aube du XXème siècle.

Le retour de la team Thelma et Louise

Puis, en deuxième partie de l’émission, changement de cap : nous revenons dans le présent, pour une discussion sur la santé mentale des femmes. Toute la team de Thelma et Louise vient s’asseoir autour de la table pour vous éclairer sur cette question. Pauline évoque certaines maladies mentales, comme la dépression post-partum et l’anorexie, qui touchent presque exclusivement les femmes.

Delphine nous livre un témoignage fort et intime sur son expérience de patiente, et sur la difficulté, parfois, de trouver un.e psy véritablement à l’écoute. Enfin, Matthieu notre macho est de retour pour un focus sur les thérapies de conversion, ou quand la société considère l’homosexualité comme une maladie à guérir.

Et bien sûr, vous entendrez des rires, de la musique, et une bonne dose de bonne humeur !

On vous souhaite un bel automne et on vous dit à bientôt ,

L’équipe de Thelma et Louise