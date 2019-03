Thelma et Louise : femmes et religions // 19.02.2018

Pour ce nouvel épisode, Thelma et Louise décident s’intéressent à la place des femmes au sein des trois grands monothéismes, en compagnie de Virginie Larousse, rédactrice en chef du « Monde des religions ». Tantôt pécheresse, vierge immaculée, épouse, mère ou encore soeur, la femme est bien présente dans les grands textes religieux. Elle y joue un rôle fondamental et la manière dont elle y est représentée influence encore notre société contemporaine. La figure d’Eve, la tentatrice, responsable de la destruction du jardin d’Eden, imprègne encore les mentalités, tout comme celle de Marie, symbole de la pureté virginale, qui donne naissance à Jésus sans même avoir succombé au plaisir de la chair.

Virginie Larousse décrypte pour nous les grandes figures féminines qui imprègnent les textes religieux. Et gare aux préjugés ! Car il existe des figures féminines fortes, des leadeuses : la reine Esther qui sauve les juifs du massacre, ou encore Khadija, la première femme du prophète Mahomet, qui le convertit à l’Islam et devient ainsi « la mère de tous les croyants ».

Où sont les femmes dans les grandes instances religieuses ?

La présence des femmes dans les grands textes religieux contraste avec leur absence au sein des grandes instances. Très peu de femmes y occupent un rôle de premier plan. L’occasion d’écouter l’une des trois femmes rabbins, Delphine Horvilleur, qui analyse la perception qu’ont les fidèles de ses fonctions. Plus récemment, c’est Kahina Bahloul, islamologue, qui envisage d’ouvrir un lieu de prière plus inclusif en France, où les prêches pourraient être données par des hommes ou des femmes. Une idée qui ne plaît guère à tous.

Et bien sûr, les habituelles chroniques seront de la partie. Lou remplace Cha, partie se dorer la pilule au soleil. Dans son instant « ragnagnas », elle revient sur la « Ligue du LOL », ce groupe constitué de journalistes et rédacteurs en chef parisiens, qui a harcelé des femmes sur la toile pendant plusieurs années. Dans la même veine, Matthieu le Macho leur rend un hommage vibrant dans sa chronique, empreint d’une grande religiosité. De belles surprises en perspective …

