Thelma et Louise : femmes et cuisine, les liaisons dangereuses // 24.11.2020

Pendant le confinement, les photos de cheffes en herbe ont fleuri sur les réseaux sociaux : pain au levain, cupcakes, rouleaux de printemps, ou encore risottos en tout genre, ont alimenté notre estomac, mais aussi occupé nos journées !

Pourtant, si les femmes sont nombreuses à enfiler le tablier dans la sphère privée, elles le sont beaucoup moins lorsqu’il s’agit de recevoir des étoiles, à la tête d’établissements reconnus. Dans cette émission, nous vous proposons d’analyser ce paradoxe. Nous recevons Norah Bouazzouni, autrice et journaliste, qui publié « Faiminisme – Quand le sexisme passe à table » et Yin-Line Chea, une cheffe et journaliste culinaire sur France 3.

Qu’est-ce que la figure de la mère nourricière? Pourquoi si peu de femmes à la tête de grands restaurants? Existe-t-il, comme dans beaucoup d’autres domaines, un plafond de verre difficile à briser ? Nos invitées ouvrent le débat, témoignages personnels à l’appui.

Vers un #MeToo de la restauration ?

Depuis plusieurs semaines, les langues se délient dans le milieu de la restauration. Un article du Monde en date du 13 novembre révèle un climat pesant dans certains établissements, allant parfois jusqu’à du harcèlement ou des agressions sexuelles. De jeunes cheffes prennent la parole pour dénoncer cette situation, qui peut parfois freiner les carrières.

Et bien sûr vous retrouverez la team des chroniqueurs. Claire, notre spécialiste de la sémantique, analysera le mot « nourrice ». Et Lina vous dressera le portrait d’une cheffe méconnue, qui a pourtant marqué l’Histoire.

On vous dit à très vite à l’écoute de radio campus paris,

La team Thelma et Louise