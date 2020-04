Thelma et Louise : féminisme et confinement // 14.04.2020

Depuis maintenant plus d’un mois, la France vit au rythme du confinement. Un temps où chacun en profite pour réinventer sa vie. Mais ce temps est-il vécu de la même manière par les femmes et les hommes ?

Ne pouvant accéder à la radio, nous avons décidé de vous proposer une émission enregistrée depuis la plateforme « zoom ». Avec tous nos chroniqueurs, Cha, Kathleen et Matthieu, nous interrogeons les effets de la crise actuelle sur les droits des femmes. « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant’, écrivait déjà Simone de Beauvoir en 1949 dans « Le deuxième sexe ». Sa réflexion résonne aujourd’hui dans toutes les consciences féministes.

Confinement et violences conjugales

En effet, depuis le début du confinement, les signalements pour des faits de violence contre les femmes ont augmenté de 30%. Un chiffre qui a conduit Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, à prendre des mesures pour protéger les victimes. De plus, l’Etat s’est engagé dans une politique de prévention, en créant une ligne d’écoute dédiée aux hommes violents. Autre inquiétude : l’accès à l’avortement. Les associations alertent le gouvernement sur ce point depuis plusieurs semaines. Les hôpitaux sont surchargés, compliquant l’avortement dans le cadre hospitalier. Depuis le 15 avril, le gouvernement a donc décidé d’étendre ce droit jusqu’à 9 semaines, par voie médicamenteuse.

Le come back de la femme au foyer ?

En cette période de confinement, les inégalités au sein des ménages se creusent. Les femmes sont toujours en première ligne lorsqu’il s’agit des courses, du ménage ou encore de l’éducation des enfants, comme le montre cette étude Harris réalisée début avril. Par exemple, dans 63% des familles, les repas sont principalement préparés par les femmes. Claire, ancienne chroniqueuse de Thelma et Louise, aujourd’hui devenue maman, a laissé un message sur le répondeur de l’émission. Elle nous raconte son quotidien de mère confinée (et très courageuse).

Enfin, petit tour d’horizon de nos peaux, de nos cheveux, de notre corps : sont-ils plus libres à l’heure du confinement ? Ou les injonctions faites aux femmes signent-elles leur grand retour ? Le débat est ouvert !

On vous embrasse et on vous souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile,

Toute l’équipe de Thelma et Louise