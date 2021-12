Thelma et Louise : Existe-t-il un féminisme d’extrême droite ? // 21.12.2021

Décembre 2021, la magie de Noël, les fêtes qui approchent, la légèreté des vacances … et bientôt l’élection présidentielle ! Un thème qui occupera à coup sûr vos discussions de réveillon.

Alors ce soir, on a décidé de s’intéresser à un phénomène politique qui émaille la campagne : ces femmes qui se disent “féministes”, alors qu’elles se situent à l’extrême droite de l’échiquier politique. Le “collectif Némésis”, les “femmes avec Zemmour”, ou encore Marine Le Pen, de nombreuses figures d’extrême droite s’emparent du féminisme pour en faire une arme au service de leurs valeurs, le plus souvent xénophobes et islamophobes.

Qui sont ces femmes et quel projet politique portent-elles ? On va tenter de répondre à cette épineuse question en compagnie d’Iris Boyer, chercheuse spécialiste des radicalités, à l’ISD, l’Institut pour le dialogue stratégique, et Daphné Deschamps, journaliste indépendante qui couvre l’extrême droite pour Politis et l’Humanité

Comment passer un Noël féministe ?

En deuxième partie d’émission, nous retrouverons nos féministes préférées, Delphine et Pauline, pour une discussion rigolote – et libre – autour des fêtes de Noël. Comment passer un Noël en toute sérénité (et féministe si possible ! ) ? Delphine nous livre ses conseils les plus savoureux pour éviter le stress. Car oui, Noël, c’est aussi une période où la une charge mentale est très forte pour les femmes ! Pour 42% d’entre elles, ce serait même la période la plus stressante de l’année.

Ceux qui n’ont pas encore leurs cadeaux, Pauline a LA solution : offrez des cadeaux féministes. Son panier est garni comme celui de Mary Poppins, avec plein de belles idées pour ravir vos proches.

Enfin, vous aurez même droit à un quizz de Noel made in Thelma et Louise !

Belles fêtes à vous !

Toute la team Thelma et Louise