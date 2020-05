Thelma et Louise : Amour, sexe et désir en temps de confinement // 12.05.2020

Ces deux mois de confinement ont été pour beaucoup d’entre nous, hommes et femmes, l’occasion de se questionner sur nos sentiments, notre sexualité, notre corps et notre désir.

Pour celles et ceux qui se sont retrouvés confiné.e.s en couple, la libido et la régularité des rapports sexuels a parfois été source de tensions… Stress, tâches domestiques, baisse de désir : plusieurs études pointent que les Français ont moins fait l’amour pendant cette période, et soulignent que les femmes ont eu tendance – comme bien souvent en matière de sexualité – à mettre de côté leurs envies pour satisfaire celles de leur partenaire.

Pour les célibataires, et celles et ceux confiné.e.s loin de leur love interest, le confinement a été parfois synonyme de solitude et de manque, certes, mais pas forcément d’abstinence ! Certain.e.s se sont amusés à réinventer leur façon de communiquer, de draguer, de se masturber à distance…

Comme il existe une multitude de situations et de vécus, l’équipe de Thelma et Louise a tendu le micro tout autour, pour savoir comment nos auditrices ont vécu le confinement, d’un point de vue intime… Et nous avons également interrogé deux jeunes femmes qui se sont beaucoup intéressés à l’amour et au plaisir sexuel : Bettina Lioret, qui vient de lancer le podcast Les Artichauts, dans lequel elle parle d’amour, de relation et de sensualité avec des penseur.se.s et des auteur.e.s, ainsi que Clarence Edgard-Rosa, qui publie Connais-toi toi-même, Guide d’auto-exploration du sexe féminin, aux éditions La Musardine.

Allez, embarquez avec nous, on insuffle un peu d’amour et de douceur dans vos oreilles en cette période de turbulences !