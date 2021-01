THELMA ET LOUISE : 2020, LE BILAN FÉMINISTE // 22.12.2020

2020 touche à sa fin !! C’est le 60e épisode de Thelma et Louise et le dernier d’une année riche et éprouvante.

Que s’est-il passé dans le monde du féminisme en 2020 ?

L’année a démarré sur les chapeaux de roue. Fin février la cérémonie des Césars a récompensé Roman Polanski, réalisateur aux multiples accusations et condamnations pour pédocriminalité. Dégoutée, l’actrice Adèle Haenel quittait la salle suivie notamment par la réalisatrice Céline Sciamma. Dans son sillage, Aïssa Maïga qui, un peu plus tôt dans la soirée, avait pris la parole sur scène pour dénoncer le manque de diversité dans le cinéma français. Quelques centaines de mètres plus loin, les féministes parisiennes manifestaient.

On n’était pas encore au bout de nos peines. L’écho des manifestations du 8 Mars (Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes) s’estompait à peine que la France entière se retrouvait punie de sortie.

Pertes de grandes personnalités, sorties littéraires, musicales, actus politiques… En première partie d’émission Pauline fait le tour avec Caroline De Haas, militante féministe parmi les fondatrices du mouvement #NousToutes.

En seconde partie Delya invite Lina, Delphine et Pauline de la team Thelma & Louise à faire leurs propres rétrospectives.

Allez, en route pour 2021 !