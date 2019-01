The Punkrock Chaud : Sum 41 // 17.01.19

The Punkrock Chaud #05 – Sum 41

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

Et on va partir au Canada plus précisément dans la region d’Ontario. Pop Punk aux influences metal, Dereck et sa bande nous ont fait vibrer dans le début des années 2000. Jack Daniels, surnoms loufoques, tatouages 41, têtes d’enfants et pics sur la tête, il est temps de faire un voyage au soleil direction SUM 41!

-Détails-

01:00 1- Sum 41 : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

06:40 2- Top Singles: Fat Lip en 2001 et We’re all to blame en 2004

